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Актер Том Хэнкс вернулся в США из Австралии, где переболел коронавирусом

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Актер Том Хэнкс вернулся в США из Австралии, где переболел коронавирусом
актер Том Хэнкс, Javier Rojas/Keystone Press Agency
Всемирно известный актер Том Хэнкс рассказал, что вернулся в США после перенесенного в Австралии коронавируса. В течение двух недель мужчина и его супруга Рита Уилсон находились на карантине.
 
Супружеская пара узнала о своем заболевании в Австралии, где Хэнкс снимался в байопике об Элвисе Пресли. К настоящему моменту Том и Рита выздоровели и вернулись домой – в Лос-Анджелес. Они намерены соблюдать правила безопасности и не планируют покидать свой дом в ближайшее время.
 
Актер поблагодарил всех, кто заботился о них с женой в другой стране, а также выразил благодарность поклонникам за их добрые пожелания.
ЕТ
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