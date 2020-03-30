Актер Том Хэнкс вернулся в США из Австралии, где переболел коронавирусом

Всемирно известный актер Том Хэнкс рассказал, что вернулся в США после перенесенного в Австралии коронавируса. В течение двух недель мужчина и его супруга Рита Уилсон находились на карантине.

Супружеская пара узнала о своем заболевании в Австралии, где Хэнкс снимался в байопике об Элвисе Пресли. К настоящему моменту Том и Рита выздоровели и вернулись домой – в Лос-Анджелес. Они намерены соблюдать правила безопасности и не планируют покидать свой дом в ближайшее время.

Актер поблагодарил всех, кто заботился о них с женой в другой стране, а также выразил благодарность поклонникам за их добрые пожелания.