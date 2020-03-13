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Сын Тома Хэнкса рассказал, как родители отнеслись к своей болезни

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сын Тома Хэнкса рассказал, как родители отнеслись к своей болезни
Фото: кадр из фильма "Форест Гамп"

Ранее стало известно, что знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, когда были в Австралии. Сын артиста рассказал, как родители перенесли новость о своем опасном заболевании.

Честер Хэнкс написал в соцсети, что ни актер, ни его супруга не паникуют из-за того, что оказались больны. Молодой человек сообщил, что родители чувствуют себя удовлетворительно, врачи не наблюдают у них ярко выраженных симптомов болезни. Честер отметил, что в настоящее время нет поводов для беспокойства.

«Они не беспокоятся. Проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться», - рассказал сын актера.

АБ

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