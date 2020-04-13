Лолита Милявская рассказала Ольге Бузовой о своем новом возлюбленном

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13 апреля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich/Russian Look

Сегодня популярная певица Лолита Милявская стала гостьей эфира Ольги Бузовой в инстаграме, где пожаловалась, что уже 20 дней не видела своего нового мужчину и немного рассказала о нем.

Возлюбленный моложе Лолиты. "Дед мне не нужен. Я еще не настолько стара, чтобы спать с дедом!", - отметила певица. Мужчина не любит бывать на публике и не приемлет шоу-бизнес и все, что с ним связано. Имя любимого Милявская называть не стала, сказала только, что он "нормальный чувак, состоялся во всех отношениях".

В феврале Лолита рассказывала, как пара отдыхала в Израиле.