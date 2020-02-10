Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном

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10 февраля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Лолита Милявская , соцсети

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о своем новом избраннике, с которым они недавно вернулись из Израиля. Знаменитость поделилась, что на отдыхе они пили вино, а по утрам купались в бассейне.

«Он у меня человек непубличный. У него серьезная должность», - отметила певица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Лолита призналась, что у них была договоренность до определенного момента не появляться вместе на публике. Однако певица не скрывает, что скоро всем покажет своего мужчину. По её словам, весь отпуск (250 тыс. руб.) оплачивал её возлюбленный и она этим довольна.

«Я всего один раз совершила ошибку, когда за все платила я. Все мои остальные мужчины были достойными людьми», - пояснила певица.

При этом Лолита добавила, что после расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым ей стали постоянно писать «больные люди» и «предлагать себя».

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