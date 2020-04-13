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Юрий Лоза осудил Любовь Успенскую за ее дополнительный заработок

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Юрий Лоза осудил Любовь Успенскую за ее дополнительный заработок
Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Лоза

Любовь Успенская в соцсети сделала предложение: "с радостью запишу для вас видео-поздравление, которое навсегда останется с вами, будет неожиданным, подарит улыбку и приятные эмоции". Юрий Лоза возмутился.

Как отметил музыкант, он не в курсе, какое сейчас материальное положение звезды шансона, но обычно артисты много зарабатывают, наверняка есть какие-то сбережения, которые не дадут "торговать лицом" и не придется "свадебным генералом" становиться.

Предложение продавать видеооткрытки в Сети поступало многим артистам, и  Лозе тоже. Но он отказался по причине того, что не может просто так изображать счастье и поздравлять с чем-либо незнакомых ему людей.

 

 
 
 
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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)12 Апр 2020 в 9:26 PDT

НС
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