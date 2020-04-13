Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками после скандала и показала детей

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13 апреля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram agataagata

Агата Муцениеце впервые вышла на связь после обвинения своего мужа Павла Прилучного в домашнем насилии. Артистка сообщила, что ей удалось восстановить свой Instagram.

Агата опубликовала в социальной сети несколько снимков. Муцениеце сделала селфи в лифте, лицо звезды прикрывала повязка. Молодая мама также показала сына Тимофея в маске. На еще одном кадре артистка вместе с наследниками сидит на диване.

«Мы с детьми в порядке, все в безопасности, — заверила актриса. — Спасибо всем огромное за слова поддержки. Я правда почувствовала, что не одна. Я вас всех мысленно обнимаю. Вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!»

Девушка призналась: ей тяжело переживать драму в личной жизни.

«Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтобы его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь — она про это, и любовь тоже», - заключила она.

Ранее продюсер Андрей Разин предположил, что могло стать причиной участившихся конфликтов между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце.