Разин о конфликте Прилучного и Муцениеце: «Паша - бывший боксер»

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12 апреля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Продюсер Андрей Разин предположил, что могло стать причиной участившихся конфликтов между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. «Она превратила жизнь Павла в сущий ад», - считает Разин.

Ранее актриса рассказала поклонникам, что муж часто срывается и даже позволяет себе поднимать на нее руку. Продюсер предположил, что на самом деле Муцениеце наговаривает на своего супруга из ревности, а на деле нет никаких избиений. Он отметил, что лично знает Павла и считает его порядочным человеком.

«Все, что она говорит, что якобы ее кто-то бьет, - выдумки. Паша - бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют», - заявил Разин.