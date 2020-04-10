Разин предрек скорую нищету звездам российской эстрады

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 апреля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Продюсер Андрей Разин заявил, что, несмотря на внушительные заработки, звезды отечественного шоу-бизнеса не платят налоги. Он отметил, что в нынешней ситуации с пандемией коронавируса это приведет к огромным убыткам во всей отрасли.

По словам Разина, это не коснется простых жителей, но заметно отразится на самих знаменитостях. Продюсер предположил, что если карантин в скором времени не закончится, то звездам придется буквально распродавать свои вещи.

«Единственное, скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится ещё полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что», - заявил он в соцсети.