Андрей Разин предложил свое решение проблемы нехватки больничных коек во время эпидемии

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2 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Грунюшкин, Обозреватель отдела Общество ]

Заброшенная больница, фото соцсети

В рамках борьбы с коронавирусной напастью власти всех регионов все силы бросили на медицинское направление. Во всяком случае, так выглядит по отчетам. Но насколько эффективны их действия? Известный музыкальный продюсер, политик и бизнесмен Андрей Разин считает, что есть более эффективные решения, чем те, что предпринимаются.

Не секрет, что медицина в России переживает не лучшие времена после оптимизаций последних лет. Даже официальные лица соглашаются, что нынешние успехи в борьбе с коронавирусной пандемией держатся, большей частью, на заделах советских времен. Это и служба санэпиднадзора, аналогов которой в мире практически не осталось, потому что у нас это практически полувоенная организация, задача которой борьба именно с эпидемиями. В мире давно уже сочли, что подобные ужасы - эхо давно ушедшего прошлого и расслабились.

А главное, в СССР было построено огромное количество больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов в самых удаленных поселениях. Каждая больница имела специализированное инфекционное отделение, чего нет в большинстве стран Европы. Медицинская сеть охватывала всю страну. Именно она и подверглась разрушительной оптимизации. Оказалось - преждевременно.

Оставим пока вопрос, кто должен ответить за это и почему страна вынуждена в авральном порядке восстанавливать то, что было развалено буквально только что. Разбираться будем, когда справимся с напастью.

Но факты таковы, что по всей огромной стране оказались бесхозными и полуразрушенными сотни корпусов медицинских учреждений. Часто с инфраструктурой. Власти регионов рвут жилы и рапортуют об ударном строительстве новых больниц для экстренной помощи пострадавшим от вирусов. Пока работа идет на опережение и проблем нет. Но опыт Китая и летящей в тартарары Европы показывает, что в какой-то момент наступает взрывной рост количества зараженных. И медикам тупо негде их размещать, чтобы оказывать помощь. Нет медицинских площадей! И нет никаких гарантий, что у нас не случится то же самое. Потому и гонят политики строителей. Успеют ли?

Андрей Разин обратил на это внимание и предлагает замечательный выход из положения. Строить новое дольше и дороже, чем реанимировать готовые корпуса медучреждений, оказавшихся ненужными в процессе преступной оптимизации. Через свой блог в Инстаграме он обратился к губернатору Ставропольского края Владимирову Владимиру Владимировичу.

Вот что пишет создатель «Ласкового мая» и бывший депутат Государственной Думы Ставропольского края трёх созывов.

«... Я - уроженец села Привольного. Там проживает моя бабушка. Когда Михаил Сергеевич Горбачев стал Генеральным секретарём ЦК КПСС, в нашем селе была построена большая двухэтажная больница, в которой сегодня работают всего два врача. Задействовано только одно крыло, больницу забросили. В 1990 году Горбачёв, получив Нобелевскую премию, отдал ее на развитие этой больницы. Наше село находится на границе трёх субъектов Федерации: Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Например, Белоглинский район расположен в 5 км от Привольного, а до Краснодара - 250 км. Песчанокопский район в 3 км от села, а до Ростова - 195 км. От Красногвардейского района до Ставрополя 140 км. Если вложить деньги и отремонтировать эту больницу, она могла бы стать очень хорошим объектом для профилактики и борьбы с коронавирусом для трёх субъектов РФ. Если бы я был губернатором Ставропольского края, я бы давно решил вопрос с коллегами из соседних субъектов и создал бы там опорную больницу, чтобы не возить людей за сотни километров в столицы регионов...»

Обратите внимание - больница эта хоть и пострадала от действий недалеких оптимизаторов, но до сих пор действующая. Это не руины, в которых вырваны провода и разбиты окна. Этот объект вполне возможно отреставрировать и запустить в действие в кратчайшие сроки. А по всей России таких объектов сотни! И если в богатой Москве есть какие-то резервы для запуска новых объектов, специально подготовленных для борьбы с пандемией, то в регионах ситуация катастрофическая. На возведение новых корпусов нет ни средств, ни времени, ни строительных мощностей. Все усилия могут просто-напросто опоздать!

Вот вам решение! Причем, решение, которое поможет не только в экстренной ситуации нынешней пандемии, но и поможет возродить разрушенное и дать и в будущем возможность пользоваться помощью медицины тем, кто сейчас ее практически лишен из-за того, что не имеет «счастья» жить в большом городе.