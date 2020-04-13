Волочкова показала, чем занимается на самоизоляции

Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова рассказала, чем занимается в период самоизоляции. По ее словам, она тратит свободное время с пользой и даже научилась готовить шашлык на мангале.
Анастасия Волочкова выложила видеозапись, на кадрах которой стоит во дворе своего дома у мангала и занимается приготовлением мяса. На столике рядом с ней стоит жидкость для розжига, тарелка с кусками приготовленного шашлыка и миска с маринадом. При этом танцовщица отметила, что сама мясо в пищу не употребляет.
«В такой ситуации всему научишься. Я научилась жарить шашлыки. Я их не ем никогда, но жарить научилась. Живем, продолжаем», - высказала балерина.
Волочкова посоветовала всем, у кого есть дачные участки, жарить шашлыки. Кроме того, она показала рыбку в фольге, которая приготовлена доя нее.
Ранее певица Катя Лель поделилась своими мыслями по поводу режима самоизоляции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram