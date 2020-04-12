Катя Лель поделилась мнением о том, что губит наш иммунитет

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12 апреля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В интервью корреспонденту «АН» певица Катя Лель поделилась своими мыслями по поводу режима самоизоляции. По словам певицы, стоит оглянуться на свою прежнюю жизнь и понять, что мы, как человечество в целом, накопили критическую массу агрессии и бездумного потребительства.

Катя Лель считает, что эта сложная ситуация с самой болезнью и всеми карантинными мерами дана нам для осознания. «Именно сейчас представлена уникальная возможность увидеть себя, пробудить в себе те чувства, которые были спрятаны в суете обычной жизни, усмирить своё эго, направить вектор дальнейшей жизни на созидание, взаимодействие во имя добра и любви», – считает она.

По словам певицы, именно негативные эмоции – страх, зависть, ненависть, равнодушие – губят наш иммунитет. Жизнь после режима самоизоляции может стать переходом в новую – осознанную, наполненную светом, добротой и заботой о тех, кто нуждается в искренних и тёплых чувствах.

Сама Катя в режиме паузы не теряет времени и активно занимается дыхательными практиками под руководством опытного преподавателя в режиме онлайн. Именно сейчас, когда вирус бьет в первую очередь по легким, нужно правильное дыхание, чтобы укрепить их. С детства Катя приучена, что дыхательная гимнастика – основа здоровья. По ее мнению, сейчас в интернете есть множество способов и бесплатных вебинаров по таким практикам.

Всем читателям еженедельника «АН» Катя Лель желает здоровья , мудрости и терпения. В своих социальных сетях певица приглашает присоединиться к бесплатному 21-дневному марафону, где она поделится с читателями полезными знаниями.



