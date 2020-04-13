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Елена Подкаминская показала семейное фото с тремя детьми

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Подкаминская показала семейное фото с тремя детьми
Фото из соцсетей, Instagram podkaminskaya_official

11 апреля  Елене Подкаминской исполнился 41 год. В честь праздника артистка решила порадовать поклонников и показала, как проводит время с дочерьми и новорожденным сыном за городом. 

Актриса выложила в своем Instagram фото с тремя наследниками. Дочки Елены на снимке держат в руках праздничные шарики.

«А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта — мои самые важные и лучшие в жизни», — подписала  кадр Подкаминская. 

Подписчики тут же начали поздравлять актрису с днем рождения.

«Елена, вы прекрасная мать и актриса! Желаю только процветания вам, вашей семье и вашему творчеству», - написала пользователь Kozhokaru_zlata12

«Восхищаюсь многодетными мамами! Вы умница и красавица! С днем рождения»,  - восхитилась Liudmila_mykovnina

«Счастья вам, дорогая Елена. Счастья вашим дочуркам и сыночку»,  - пожелала Irka_lushkina

Ранее популярная телеведущая Елена Летучая сломала ребро во время репетиции шоу "Танцы со звездами".

 
 
 
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А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта - мои самые важные и лучшие в жизни ????????????

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 10 Апр 2020 в 9:00 PDT

ЕЧ

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