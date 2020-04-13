Елена Подкаминская показала семейное фото с тремя детьми

11 апреля Елене Подкаминской исполнился 41 год. В честь праздника артистка решила порадовать поклонников и показала, как проводит время с дочерьми и новорожденным сыном за городом.
Актриса выложила в своем Instagram фото с тремя наследниками. Дочки Елены на снимке держат в руках праздничные шарики.
«А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта — мои самые важные и лучшие в жизни», — подписала кадр Подкаминская.
Подписчики тут же начали поздравлять актрису с днем рождения.
«Елена, вы прекрасная мать и актриса! Желаю только процветания вам, вашей семье и вашему творчеству», - написала пользователь Kozhokaru_zlata12
«Восхищаюсь многодетными мамами! Вы умница и красавица! С днем рождения», - восхитилась Liudmila_mykovnina
«Счастья вам, дорогая Елена. Счастья вашим дочуркам и сыночку», - пожелала Irka_lushkina
Ранее популярная телеведущая Елена Летучая сломала ребро во время репетиции шоу "Танцы со звездами".
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А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта - мои самые важные и лучшие в жизни ????????????