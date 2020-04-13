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Телеведущая Елена Летучая сломала ребро во время репетиции танца

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Телеведущая Елена Летучая сломала ребро во время репетиции танца
телеведущая Елена Летучая, АГН Москва/Global Look Press

Популярная телеведущая Елена Летучая сломала ребро во время репетиции шоу "Танцы со звездами". Согласно последней информации, яркая блондинка выбыла из проекта из-за этой серьезной травмы. 

41-летняя Летучая получила перелом несколько дней назад, когда репетировала румбу. Елена надеялась, что у нее ушиб, однако боли не утихали, вследствие чего стало известно, что травма более серьезная.

Телеведущая очень расстроилась из-за того, что не может продолжить участие в проекте. Известно, однако, что организаторы позволят Елене и ее партнеру Владу выступить со специальным номером к концу проекта.

ЕТ

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