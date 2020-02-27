Бритни Спирс записала на видео момент, когда сломала ногу

//Шоу-бизнес 13+

27 февраля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Фото: соцсети

Американская исполнительница Бритни Спирс показала подписчикам видеозапись, на которой зафиксирован момент, когда она сломала ногу. Таким образом звезде пришлось «объясниться» за гипс, передаёт КП.

38-летняя певица призналась, что около полугода не занималась танцами, но недавно решила провести тренировку. При этом звезда находилась одна – её не страховал ни помощник, ни тренер. Во время одного из пируэтов знаменитость оступилась, и кость не выдержала – на видео слышен характерный хруст.

«Я не танцевала в течение шести месяцев. И да, я босиком, не смейся, но так лучше держусь за пол. PS: Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко», - написала Бритни в соцсети.