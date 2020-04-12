Андрей Разин: Агата Муцениеце умышленно «уничтожает» Павла Прилучного

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 апреля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин прокомментировал обвинения актрисы Агата Муцениеце в адрес ее экс-супруга, актера Павла Прилучного. Муцениеце утверждает, что бывший муж избил ее и во время самоизоляции выгнал с детьми из дома.

Разин попросил общественность «не поддаваться на ту провокацию, которую устроила» Агата Муцениеце.

«Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык. Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет, что, якобы, над ней кто-то издевается - это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это выше его достоинства», - отметил продюсер.

Согласно точке зрения Андрея Разина, экс-супруга «умышленно уничтожает» Прилучного и «наговаривает на него». По словам продюсера, «вся эта травля устроена ей специально», потому что Муцениеце ревнует бывшего мужа «даже к полотенцу или к стулу».

«Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу. Все, что она рассказывает прессе, – ложь», - добавил Разин.

Также продюсер высказал мнение, что сложный характер Агаты Муцениеце обусловлен ее латвийским происхождением. По словам Андрея Разина, у него есть четверо знакомых, которые женились на девушках из Прибалтики и «у всех них такая же судьба, как у Паши». Разин посоветовал русским мужчинам «десять раз подумать», прежде чем брать в жены прибалтийку.

Ранее в воскресенье сообщалось, что о скандале вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце высказалась блогер Елена Миро.