«Бьет, значит любит», закрепленный статус жертвы, или на каких женщин мужчина будет поднимать руку?

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

История Агаты Муцениеце и Павла Прилучного настолько хрестоматийна, что хоть как по учебнику изучай синдром жертвы – снова простила, вернулась, опять была избита и в очередной раз жалуется в Сети на жестокость мужа.

Справиться со своими проблемами актриса не в состоянии и поэтому ей требуется поддержка социума, но даже в этой ситуации она ищет оправдание буйному нраву своего супруга, списывая его поведение на последствие карантина и алкоголь. «Он не в адеквате! Видимо, у него токсины закрыли его мозг», - жалуется Агата. Мне же хочется у неё спросить: «А что закрыло мозг тебе, вот лично тебе, а?» Тупые установки общества о том, что главное в жизни женщины - это семья? Хрень собачья. Главное в жизни женщины - это она сама и её дети. Есть рядом хороший мужик - прекрасно. Нет? Тоже хорошо, потому как дети здоровы, дело любимое есть, родители, надеюсь, живы. Что ещё надо?», - комментирует ситуацию в своем блоге Лена Миро.

Она же рассуждает о том, каких женщин непременно будут бить мужики – тех, кто выстроил жизнь вокруг мужчины, зависит от него и не имеет собственного дела.

«Любая баба, выстроившая жизнь не вокруг дела, которым горит душа, а вокруг «мужских трусов» - это баба, которую можно бить. И тут только мужчина - в силу своих принципов - решает: «Бить или не бить». Попадётся такой женщине мужик с железобетонной верой в то, что женщин бить нельзя, - тумаков не будет, как, впрочем, и уважения. Попадётся Прилучный - быть такой бабе битой. Снова и снова. Никогда - слышите, никогда! - не ставьте мужчину на божничку, каким бы распрекрасным он ни был. Любой, даже самый консервативный мужик, затирающий за семейные ценности, никогда не пожелает любимой дочери участи покорной груши для битья. Он постарается дать дочке лучшее образование и сделать так, чтобы она никогда не зависела от мужика», - пишет Елена Мироненко.