Телеведущего Александра Васильева госпитализировали с пневмонией

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12 апреля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

А. Васильев, фото: vk.com/alexandrevassiliev

Александра Васильева, ведущего популярной программы о моде на телевидении, художника по костюмам, историка моды, госпитализировали с пневмонией. Васильев не стал скрывать госпитализацию.

Коллега Надежды Бабкиной по шоу «Модный приговор» рассказал, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию, он сдал анализы на коронавирусную инфекцию, но тест еще не готов.

«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 °С. Результаты анализа на короновирус пока не объявляли», - рассказал модный телеведущий.

О том, что Александр Васильев заболел, рассказала Екатерина Гордон. Она участвует в шоу как эксперт. У Надежды Бабкиной коронавирус не подтвержден.