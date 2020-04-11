Дана Борисова, сдав тест на коронавирус, продолжает ходить по магазинам и планирует ТВ-съемки

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11 апреля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дана Борисова, снимая сторис, постоянно кашляла. Потом она сообщила, что вызвала «скорую помощь» и перестала выходить на связь. Андрей Малахов даже направил к ней домой помощников.

Они час простояли в подъезде, поскольку Дана им дверь не открывала. Наутро звезда сообщила, что ею был сдан тест на коронавирус, результат пока неизвестен. Несмотря на это, Дана Борисова продолжает гулять с собакой и ходит за продуктами, планирует телевизионные съемки. Подписчики в Instagram который раз опасаются, что Дана принимает решения в неадекватном состоянии.

Дана Борисова поделилась об ухудшении состояния здоровья после съемок с Андреем Малаховым еще 27 марта.