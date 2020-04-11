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Дана Борисова, сдав тест на коронавирус, продолжает ходить по магазинам и планирует ТВ-съемки

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Дана Борисова, сдав тест на коронавирус, продолжает ходить по магазинам и планирует ТВ-съемки
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дана Борисова, снимая сторис, постоянно кашляла. Потом она сообщила, что вызвала «скорую помощь» и перестала выходить на связь. Андрей Малахов даже направил к ней домой помощников.

Они час простояли в подъезде, поскольку Дана им дверь не открывала. Наутро звезда сообщила, что ею был сдан тест на коронавирус, результат пока неизвестен. Несмотря на это, Дана Борисова продолжает гулять с собакой и ходит за продуктами, планирует телевизионные съемки. Подписчики в Instagram который раз опасаются, что Дана принимает решения в неадекватном состоянии.

Дана Борисова поделилась об ухудшении состояния здоровья после съемок с Андреем Малаховым еще 27 марта.

 
 
 
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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)7 Апр 2020 в 7:14 PDT

НС

Мнение

НВП

НВП

Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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