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30 марта 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Дана Борисова, фото из Инстаграм

Телеведущая Дана Борисова подозревает у себя коронавирус. Женщина поделилась об ухудшении состояния здоровья после съемок с Андреем Малаховым 27 марта. А до встречи с ней Малахов встречался с народным артистом Львом Лещенко, у которого подтвердили новый вирус COVID-19.

Дане стало плохо не сразу после общения с Малаховым, а 29 марта. Вчера ее начало знобить, появился сильный сухой кашель и осиплость голоса. По словам Борисовой, у нее высокая температура.

Но температуру женщина измерить не может, так как в ее апартаментах нет градусника. Дана занимается самолечением - чай с имбирем и медом. Борисова дома в одиночестве и боится вызвать скорую. Она боится оставить одну больную собаку, если ее увезут в больницу.

И еще у нее проблемка. В Москве теледива живет без прописки, так как в апартаментах не регистрируют. Борисова пожаловалась, что не может пройти тест на коронавирус, так как у нее нет медицинского полиса и частные лаборатории отказались ее проверять.

Борисова также призналась, что две недели назад была вместе с дочерью четыре дня в Праге.

Дана собралась добраться до аптеки за каким-нибудь лекарством.

Льва Лещенко из реанимации перевели в обычную палату. У Игоря Николаева коронавирус не выявлен, тест отрицательный.