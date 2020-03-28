Крутой: Лещенко перевели из реанимации в обычную палату

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 марта 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народного артиста Льва Лещенко перевели из реанимации в обычную палату в больнице в поселке Коммунарка. Супруга артиста Ирина вместе со Львом Валерьяновичем находится в Коммунарке. За состоянием мэтра, попавшего в реанимацию из-за пневмонии и осложнения дыхания, переживали его поклонники, друзья и коллеги.

Музыкант Игорь Крутой получил от Ирины Лещенко СМС-сообщение: «Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе». Крутой поделился этой новостью со СМИ.

Супруги Лев и Ирина Лещенко 11 марта вернулись из поездки по США и Канаде. Они провели несколько дней в самоизоляции. Когда почувствовали недомогание, поехали сами в больницу в Коммунарку. Лещенко сначала поставили диагноз внебольничная пневмония. Певец сдал анализ на коронавирус.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко позже сообщил, что у певца тест положительный, подтвердился COVID-19.

78-летний певец находится в стабильном состоянии. Сейчас он не нуждается в дополнительном кислороде, но лечение в госпитале продолжается.