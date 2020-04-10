Эмбер Херд грозит тюремный срок за клевету на Деппа

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10 апреля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: соцсети

Бывшая супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд может попасть в тюрьму за клевету и дачу ложных показаний. В самом начале бракоразводного процесса она уверяла, что муж всячески издевался над ней и даже бил.

Однако с течением времени всплыло множество подробностей, говорящих против актрисы. Появились доказательства того, что тираном в семье Депп-Херд на самом деле была Эмбер. Оказалось, что она била и оскорбляла мужа, а также изменяла ему. Если суд решит, что улики, которые ранее предоставляла актриса, были сфабрикованы, то ей может грозить до трех лет лишения свободы. Отмечается, что 141 раздел Калифорнийского уголовного кодекса указывает и на то, что наказание может последовать не только за подделку доказательств, но даже за попытку сделать это.