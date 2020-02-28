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"Давайте утопим ее, прежде чем сожжем", крайне странную записку Джони Деппа о его жене Эмбер Херд зачитали на суде о разводе

, 01:37 [ «Аргументы Недели» ]

Расставание Джони Деппа и Эмбер Херд это просто какое-то пособие о том, как нельзя разводиться. Скандалы, признания в избиении и интимные подробности жизни актеров льются на публику как из рога изобилия.

Новые разбирательства между звездной пары удивили даже завсегдатаев самых грязных страничек таблоидов. На этот раз адвокат бывшей супруги Депа обнародовал переписку актера со своими друзьями. «Сожжем ее. Давайте утопим ее, прежде чем ее сожжем. Я поимею ее сгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва», — написал Джонни актеру Полу Беттани.

Отмечается, что адвокаты Деппа случайно передали более 70 тысяч сообщений из его личных переписок защите супруги. Текст его писем зачитали на слушании в суде, пишет Daily Mail.

Напомним, в начале февраля стало известно, что выступающая против домашнего насилия Херд избивала Деппа. Журналисты опубликовали разговор бывшей пары, в котором артистка признавалась, что иногда просто теряет контроль над собой.

БИ

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