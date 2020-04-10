Цискаридзе пофантазировал о том, что бы сделал, если бы вдруг оказался женщиной

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10 апреля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал, как бы вел себя, если бы мог на один день стать женщиной. Он пофантазировал о том, какую одежду мог бы выбрать для себя.

Цискаридзе признался, что ему был бы интересен подобный опыт, поскольку сейчас он не может знать, как выглядит мир со стороны женщин. Он предположил, что если бы стал женщиной, то обязательно нарядился бы в короткую юбку, белую блузку и туфли на высоком каблуке. Артист отметил, что природа наделила его очень красивыми ногами и коленями.

«У меня фантастической красоты ноги, я знаю, как я выгляжу на высоком каблуке. Коко Шанель говорила, что колени — это одна из самых некрасивых частей тела у человека, а у меня, наоборот, очень все хорошо. Потому я могу самый высокий каблук надеть, у меня и подъем большой, и щиколотка очень тонкая, и колени безумно удачные», - считает танцор.