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Николай Цискаридзе рассказал об интуиции и вещих снах

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Николай Цискаридзе рассказал об интуиции и вещих снах
фото: pixabey

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о том, почему не любит свои сны и что думает об интуиции.

Артист отметил, что его сны часто сбываются, поэтому он предпочитает не видеть и не запоминать их.

— Я не люблю сны, для меня лучше, чтобы ничего не снилось, потому что мои сны обычно сбываются. Говорят же: самая лучшая новость — это ее отсутствие, — отметил Цискаридзе.

Народный артист России опроверг заявление, что сам предрек свою судьбу, объяснив выбор профессии сильным желанием танцевать. На вопрос о том, развита ли у него интуиция, ответил уклончиво.

 

 

 

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