Игорь Николаев рассказал о своём самочувствии

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9 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Игорь Николаев, Instagram

Известный российский композитор Игорь Николаев раскрыл подробности о своем состоянии. Исполнитель был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус нового типа, но диагноз не подтвердился.

«Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно», - высказал он.

При этом Николаев поблагодарил врачей, медсестер и всех, кто ему оказывал помощь в больнице, за работу и заботливое отношение.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал, что переболел пневмонией и сделал четыре теста на коронавирусную инфекцию.