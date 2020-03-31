Игорь Николаев обратился к поклонникам из больничной палаты в Коммунарке

Известный композитор Игорь Николаев впервые вышел на связь после госпитализации в больницу в Коммунарке. При этом тест артиста на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.
Игорь Николаев опубликовал небольшое видео, в котором прочитал стихотворение Станислава Куняева «Живем мы недолго», и показал вид заснеженного двора больницы и часть своей палаты. В своем сообщении композитор призывает людей заботиться друг о друге и не искать виноватых.
«Ведь каждый когда-нибудь//В небо глядел,//Валялся в больничных//Палатах…//Что делать?.. Земля — Наш последний удел.//И нет среди нас виноватых», - говорит музыкант.
Ранее Игорь Николаев сам сообщил об отрицательном тесте на коронавирус.
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