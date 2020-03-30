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Николаев узнал результаты теста на коронавирус

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Николаев узнал результаты теста на коронавирус
Фото: соцсети

Российский композитор и исполнитель Игорь Николаев сообщил о результатах теста на коронавирус. Ранее появилась информация о том, что музыкант госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Певец рассказал поклонникам, что тест показал отрицательный результат. Также музыкант поблагодарил работников больницы в Коммунарке за высокий профессионализм и доброжелательность.

«C0VID-19 "Отрицательно!" Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», - поделился Николаев в соцсети.

АБ

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