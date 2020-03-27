Супруга Игоря Николаева обратилась с заявлением к фанатам и СМИ

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27 марта 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Игорь Николаев с супругой, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и журналистам с важным заявлением. Певица отметила, что ее муж ждет результаты анализа и призвала не дергать по пустякам.

«Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!» - высказала супруга артиста.

Проскурякова добавила, что Игорю Николаеву сейчас нужно больше отдыхать и не нервничать. По ее словам, до официального диагноза никто из семьи и представителей композитора комментариев давать не будет.

Ранее госпитализацию Николаева в Коммунарку прокомментировала Наташа Королева.