Дочь Дмитрия Маликова показала, как весело проводит время с младшим братом на самоизоляции

Дмитрий Маликов, как и многие его коллеги, проводит время в режиме самоизоляции со своей семьей - супругой Еленой, дочерью Стефанией и сыном Марком. Недавно наследница певца показала, как они с братом не скучают дома.
Стефания опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором младшее поколение Маликовых сначала поют песню «Облака, белогривые лошадки», а потом пытаются сделать упражнение «Березка».
«Шли дни, недели, месяца, а мы вместе радовались жизни»,— подписала видео девушка.
Подписчики пришли в восторг от теплых кадров.
«Как замечательно, столько любви», - написала пользователь Kaliakina.natalia
«Аж тепло на душе стало», - добавляет Iinnely.
«Вы такие классные, что приятно смотреть», - восхищается Irinagrezina.
Ранее Эвелина Блёданс рассказала, чем занимается на самоизоляции.
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шли дни, недели, месяца, а мы вместе радовались жизни.. ♥️ #карантин #сидимдома #мывместе