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Дочь Дмитрия Маликова показала, как весело проводит время с младшим братом на самоизоляции

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Дмитрия Маликова показала, как весело проводит время с младшим братом на самоизоляции
Фото из соцсетей, Instagram steshamalikova

Дмитрий Маликов, как и многие его коллеги, проводит время в режиме самоизоляции со своей семьей - супругой Еленой, дочерью Стефанией и сыном Марком. Недавно наследница певца показала, как они с братом не скучают дома.

Стефания опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором младшее поколение Маликовых сначала поют песню «Облака, белогривые лошадки», а потом пытаются сделать упражнение «Березка».

«Шли дни, недели, месяца, а мы вместе радовались жизни»,— подписала видео девушка.

Подписчики пришли в восторг от теплых кадров.

«Как замечательно, столько любви», - написала пользователь Kaliakina.natalia

«Аж тепло на душе стало», - добавляет Iinnely.

«Вы такие классные, что приятно смотреть», - восхищается Irinagrezina.

Ранее Эвелина Блёданс рассказала, чем занимается на самоизоляции.

 

 
 
 
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шли дни, недели, месяца, а мы вместе радовались жизни.. ♥️ #карантин #сидимдома #мывместе

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) 7 Апр 2020 в 10:33 PDT

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