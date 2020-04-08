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Эвелина Блёданс рассказала, чем занимается на самоизоляции

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Эвелина Блёданс рассказала, чем занимается на самоизоляции
Эвелина Бледанс, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала "Аргументам недели", как проходят её будни на самоизоляции и призналась, что скучать ей некогда. 

"Я – ответственный человек и мать! В первую очередь режим самоизоляции защищает меня и мою семью от инфицирования коронавирусом", – отметила Блёданс в интервью "АН". Актриса признаётся, что наслаждается паузой в бесконечном рабочем графике: занимается с детьми, смотрит старые и новые фильмы, читает, занимается творчеством. В её графике присутствуют разумные физические нагрузки, остаётся время и на приготовление блюд по новым рецептам. 

"Это ошибочное мнение, что в режиме самоизоляции скучно! Скучно тому, кто бездумно лежит на диване и не хочет заниматься чем-то новым, осваивать ранее неизвестные навыки и занятия. Самое главное в новых условиях – это сохранение спокойствия и ответственности не только за здоровье, но и жизни своих родных и окружающих", – поделилась актриса. 

Напомним, сейчас в мире насчитывается почти полтора миллиона больных коронавирусом. 

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