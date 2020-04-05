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Елена Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии COVID-19

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии COVID-19
Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Знаменитая телеведущая и врач Елена Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии коронавируса нового типа. Она призвала россиян максимально обезопасить себя во время посещения супермаркета.
 
Малышева надела респиратор и перчатки. Затем протерла влажными салфетками ручки тележки и ее полки. Телеведущая призвала оплачивать покупки бесконтактной банковской картой. Уже дома врач обработала содержимое пакетов дезинцфицирующими салфетками. Овощи и фрукты помыла горячей водой. Многоразовую сумку для продуктов также протерла, а одноразовый пакет – выбросила.
 
Стол, на котором лежали продукты, ручки шкафчиков и холодильника Елена Малышева также обработала антибактериальными салфетками. После этого телеведущая протерла руки антисептиком.
 
 
 
 
 
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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)5 Апр 2020 в 12:02 PDT

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