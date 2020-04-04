Светличная подозревает, что внучка могла пытаться ее отравить

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4 апреля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Известная отечественная актриса Светлана Светличная подозревает, что внучка могла попытаться отравить ее, чтобы получить московскую квартиру, которая оценивается в 12 миллионов рублей.

«Ко мне пришли арт-директора и обнаружили ртуть в моей квартире. А до этого была только Маша, и кроме нее больше никто не заходил, поэтому только она могла это сделать. Меня хотели отравить. Моим родственникам нужна моя квартира, они бы тут все продали», - заявила 79-летняя артистка.

Светличная призналась, что после случившегося не хочет общаться с родственниками. При этом внучка актрисы заверяет, что вся семья переживает за знаменитую бабушку и заботится о ней.