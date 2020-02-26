Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на свои пенсии

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26 февраля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Светличная, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые эстрадные певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на размер своей пенсии. По мнению артистки, певицам надо было раньше думать о том, как обеспечить свою безбедную старость, а не жаловаться сейчас на мизерные пенсии.

Светлана Светличная предполагает, что пели под фонограмму всю жизнь, получали большие гонорары, но деньги они пропивали. "Это их беда", - сказала Светличная в интервью корреспондентам портала Тeleprogramma.pro.

"Пусть сегодня не возмущаются, что у них пенсия меньше, чем у народных артистов", - полагает заслуженная артистка РСФСР, которой в мае исполнится 80 лет.

По признанию знаменитости, она чужие деньги считать не любит, и больше всего в жизни не терпит воровство.

Напомним,особую популярность Светлана Светличная получила, снявшись в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

В последнее время знаменитые артисты раскрывают размеры своих пенсий. Кто-то доволен, кто-то - нет.

Так народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что ему хватает средств плюс он еще помогает детскому дому.