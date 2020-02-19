Владимир Винокур: Я не знаю размер своей пенсии, потому что еще работаю

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19 февраля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

74-летний народный артист России, телеведущий Леонид Якубович раскрыл размер своей пенсии в 23 тысячи рублей. Он не тратит пенсионные накопления, потому что продолжает работать.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что ему хватает средств плюс он еще помогает детскому дому.

«Я работаю, насчет пенсии не в курсе. Пенсия есть, она капает, поэтому о пенсии вспомню, когда закончу работать. Но у нас, как говорится, не уходят, у нас уносят. Поэтому надеюсь, не скоро, тьфу-тьфу-тьфу», - рассказал артист.