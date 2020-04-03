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3 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Анастасия Заворотнюк, фото из соцсети

У Анастасии Заворотнюк сегодня день рождения. 3 апреля Заворотнюк исполнилось 49 лет. Одной из первых маму поздравила старшая дочь Анна. Девушка опубликовала фото семьи, но тогда еще не было ее младшей сестрички Милы.

Долгожданной младшей дочери актрисы, рождённой в браке с фигуристом Петром Чернышёвым, сейчас 1, 5 года. "Сегодня мы поздравляем с днём рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо", - подписала фото Анна Заворотнюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_zavorotnyuk2 Апр 2020 в 11:32 PDT

Анастасия Заворотнюк несколько месяцев как находится в клинике.

Семья Анастасии молится за ее здоровье. Родные Насти так и не раскрыли ее диагноз, только просят молиться о её здоровье.

Как писали СМИ, менее года назад Заворотнюк начали мучить головные боли. Якобы у актрисы диагностировали глиобластому. Настя вместе со своей семьёй начала борьбу за жизнь.

С ней постоянно находится муж Пётр Чернышёв. Мама, актриса Валентина Заворотнюк, помогает растить маленькую Милу.