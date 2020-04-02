Адвокат Жорин рассказал, что Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью

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2 апреля 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Елена Степаненко, Maxim Burlak/globallookpress.com

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, экс-супруга намерена вернуть юмориста в семью.

«Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет». Не знаю, на что она там рассчитывает. Поэтому, в частности, она подала одновременно сразу два иска: о расторжении брака и разделе имущества. Разделом нажитого она рассчитывала не дать Петросяну с ней развестись», - поделился адвокат в YouTube-шоу «Алена, блин».

Жорин отметил, что предлагал Степаненко больше половины имущества, чтобы завершить развод мирным путем, но она не согласилась. По его словам, она хотела сохранить многомиллионное имущество от разорения. При этом адвокат считает, что Петросян – простой человек и при желании мог оставить бывшей жене все.