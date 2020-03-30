Врач высказалась о разводе Петросяна и Степаненко и женитьбе и отцовстве юмориста

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30 марта 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Петросян, фото с facebook.com

Стали ли на самом деле юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова родителями, возможно точно прояснится сегодня вечером. Вот уже несколько дней не только пользователи сети, но и знаменитости из шоу-бизнеса обсуждают пополнение в семье Петросяна.

По слухам, 75-летнему Петросяну и 31-летней Брухуновой родила сына суррогатная мать. Известный врач-диетолог Марият Мухина не исключает, что Евгений Ваганович стал отцом во второй раз. По её убеждению, Петросян, как порядочный мужчина, женился на девушке, и они родили ребёнка. Мухина предположила, что желание Петросяна нянчить малыша, вновь испытать отцовские чувства, подтолкнуло его к разводу с артисткой Еленой Степаненко. «Петросян решил стать не только отцом, но и полноценным семьянином. Он, как благородный мужчина, решил спасти своего ребёнка от звания бастарда. Артист не мог этого допустить, поэтому пожертвовал длительными отношениями со своей супругой в пользу новой жизни», — высказала своё мнение врач, работающая с известными людьми, в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

У Петросяна есть взрослая дочь и внуки, и родился правнук. Степаненко всегда считала их своей семьёй. Сегодня тему отцовства Петросяна обсудят на Первом канале.

Кстати, ранее показывали якобы квартиру Татьяны Брухуновой с готовой детской комнатой. Недавно пара вернулась с отдыха в ОАЭ - Петросян балует Татьяну.