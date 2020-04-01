Дочь Милы Йовович написала сказку на русском языке

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 апреля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Мила Йовович с супрнугом, Alberto Terenghi/globallookpress.com

Известная актриса Мила Йовович поделилась с поклонниками видеороликом, на кадрах которого ее 12-летняя дочь Эвер читает сказку собственного сочинения на русском языке.

При этом Йовович рассказала, что девочка в период карантина больше времени посвящает изучению русского языка – не менее получаса в день. По ее словам, у Эвер сейчас отменили занятия в школе. Актриса отметила, что ее дочь написала историю русским на кириллице.

«История глупая и милая, о жабе и лягушке, которые живут вместе и решили устроить ужин», - поделилась сюжетом сказки голливудская знаменитость.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Николаев впервые вышел на связь из больничной палаты в Коммунарке.