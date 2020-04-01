Михаил Боярский отреагировал на возможный дефицит сигарет

Михаил Боярский прокомментировал появившуюся информацию о том, что из-за коронавируса в стране останавливают табачные заводы, а потому может наступить дефицит их продукции.
Артист заявил, что не считает для себя критичными предполагаемые перебои с поставкой сигарет. По его словам, если товар исчезнет с полок магазинов, он сможет отказаться от вредной привычки.
«Я никак не буду реагировать, все что происходит — происходит естественно и на пользу… Это не имеет значения, могу отказаться, могу искать какие-то выходы из положения. Меня это не волнует совершенно», - сказал Боярский.