Михаил Боярский отреагировал на возможный дефицит сигарет

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1 апреля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: соцсети

Михаил Боярский прокомментировал появившуюся информацию о том, что из-за коронавируса в стране останавливают табачные заводы, а потому может наступить дефицит их продукции.

Артист заявил, что не считает для себя критичными предполагаемые перебои с поставкой сигарет. По его словам, если товар исчезнет с полок магазинов, он сможет отказаться от вредной привычки.

«Я никак не буду реагировать, все что происходит — происходит естественно и на пользу… Это не имеет значения, могу отказаться, могу искать какие-то выходы из положения. Меня это не волнует совершенно», - сказал Боярский.