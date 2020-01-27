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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Главный мушкетер России назвал придурью материнство в зрелом возрасте

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Главный мушкетер России назвал придурью материнство в зрелом возрасте
Михаил Боярский. Фото: Инстаграм Михаила Боярского

Актер Михаил Боярский снова оказался под прицелом критики. На этот раз не за парковку «Мерседеса» на Невском проспекте, а за резкое высказывание в отношении женщин, которые родили в зрелом возрасте.

В телепрограмме «Ты не поверишь!» Боярский заявил, «чтобы в старости родить ребёнка, это не мечта – это придурь». Популярный актер также добавил, что ему это не нужно. Пояснил артист и логику своего мнения: «Маленький человек с трудом донесёт гроб до могилы, надо рассчитывать только на себя», – сказал Боярский, добавив, что не видит в этом перспективы.

ДВа

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