В Сети считают, что Боярский

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками семейной фотографией в честь юбилея своего брата Сергея. При этом подписчики отметили, что «главный мушкетёр страны» Михаил Боярский «заметно постарел».
«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет - полёт нормальный», - написала актриса теплые слова под снимком в Instagram.
Отмечается, что на фотографии изображена вся семья заметности, в том числе отец легендарный актер и музыкант Михаил Боярский, но без своей «знаменитой шляпы». Поклонники присоединились к поздравлениям и обратили внимание на внешний вид артиста. По их мнению, он стал «плохо выглядеть».
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