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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Сети считают, что Боярский "без шляпы" заметно постарел

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети считают, что Боярский
фото: Михаил Боярский, Anatoly Lomokhov /globallookpress.com

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками семейной фотографией в честь юбилея своего брата Сергея. При этом подписчики отметили, что «главный мушкетёр страны» Михаил Боярский «заметно постарел».

«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет - полёт нормальный», - написала актриса теплые слова под снимком в Instagram.

Отмечается, что на фотографии изображена вся семья заметности, в том числе отец легендарный актер и музыкант Михаил Боярский, но без своей «знаменитой шляпы». Поклонники присоединились к поздравлениям и обратили внимание на внешний вид артиста. По их мнению, он стал «плохо выглядеть».

 

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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)24 Янв 2020 в 9:29 PST

БА

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