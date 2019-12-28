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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Он уже не такой жеребец", - оценила Михаила Боярского его жена Лариса Луппиан

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актеру Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. Боярский прославился по роли  главного мушкетёра  фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра". Он один из "мушкетёров", который женился один раз и сохранил свою семью.

За что любят Михаила Боярского дочь Лиза и многочисленные поклонницы

За что любят Михаила Боярского дочь Лиза и многочисленные поклонницы

"Он уже не такой жеребец", - сказала про своего супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан.  На что Боярский с юмором  ответил: "Но всё-таки я ещё жеребец!"

Говорят, Михаил Боярский не любит женщин. Но они его любят. Все: и супруга, и дочь, и внучка, и коллеги, и поклонницы. Признались в любви друг другу Михаил Боярский и актриса Елена Проклова на телепрограмме, посвященной юбилею актёра.  По словам Прокловой, ей пришлось играть с Боярским любовь.

Дочь Боярского Елизавета, поздравляя отца с 70-летнием, рассказала о всех его достоинствах. 

ИЧ

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