Жена шеф-повара Ивлева рассказала, как дети отнеслись к измене отца

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1 апреля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Фото: соцсети

Супруга Константина Ивлева рассказала, как дети отнеслись к его измене. В настоящее время известный шеф-повар отправился с любовницей отдыхать на Мальдивы.

«Это переломило их сознание и веру в отца как в порядочного человека. Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», - поделилась жена шеф-повара Мария.

Женщина призналась, что ее личная жизнь постепенно налаживается, однако для этого пришлось приложить много усилий. Она добавила, что нужно было прислушаться к словам мамы, которая советовала получше присмотреться к избраннику.