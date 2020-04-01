Жена шеф-повара Ивлева рассказала, как дети отнеслись к измене отца

Супруга Константина Ивлева рассказала, как дети отнеслись к его измене. В настоящее время известный шеф-повар отправился с любовницей отдыхать на Мальдивы.
«Это переломило их сознание и веру в отца как в порядочного человека. Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», - поделилась жена шеф-повара Мария.
Женщина призналась, что ее личная жизнь постепенно налаживается, однако для этого пришлось приложить много усилий. Она добавила, что нужно было прислушаться к словам мамы, которая советовала получше присмотреться к избраннику.