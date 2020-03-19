Что борода может рассказать о мужской верности?

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19 марта 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Социологи выяснили, какие мужчины чаще всего изменяют своим спутницам. Оказалось, что о верности мужчины может многое рассказать наличие или отсутствие бороды.

Оказалось, что чаще всего изменяют избранницам постоянные клиенты барбершопов, которые склонны ухаживать за растительностью на лице – они в 58% случаях признались, что хоть раз «ходили налево». Мужчины с щетиной изменяют чуть реже – в 52% случаев. Зато гладко выбритые мужчины засматриваются на других женщин гораздо реже – всего в 29% случаев.

Также исследователи выяснили, насколько часто изменяют обладатели татуировок. Самыми любвеобильными оказались обладатели «рукавов» - когда татуировками покрыта вся поверхность рук от плеча до запястья.