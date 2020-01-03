Какие способы мести выбирают брошенные и обманутые

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3 января 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Недавно жительница Крыма поссорилась с бывшим гражданским супругом и решила отомстить ему, разбив кирпичом его автомобиль. Этот конфликт обошёлся автовладельцу в восемь с половиной тысяч рублей. Такие случаи – уже не редкость. Брошенные партнёры могут мстить крайне изощрённо и остроумно после нежеланного расставания с бывшими возлюбленными. «Аргументы недели» подобрали самые оригинальные истории о способах отомстить обидчику в случае любовной драмы.

В Сети нам удалось найти немало занимательных рассказов о мести:

«Если бы не измена любимого парня, так бы и не узнала, что я гениальный мститель. Когда мне обо всём стало известно, не стала бросать его сразу. Сначала нашла эту девушку и поинтересовалась, а в курсе ли она того, что парень несвободен? Как оказалось, не в курсе. Пригласила изменника в гости, но ожидал сюрприз – встретили его мы обе. Сказали, что он должен выбирать, с кем останется. После долгих мучений он выбрал меня. Она его обругала и ушла, а после этого я сама его выставила, так как прощать не собиралась. А потом мы с этой девушкой пошли отмечать в бар, где сделали множество общих фоток. С тех пор он нас иначе, чем «коварными тварями» не величает».

Некоторые истории доказывают, что хитрыми и талантливыми могут быть не только обидчики. Елизавета из Саратова поделилась: «Вместо того, чтобы нормально, по-человечески расстаться, мой парень решил сделать так, чтобы я его сама бросила. Поэтому стал притворяться, что болен шизофренией. Я сначала не знала про его хитрый план, но одна его знакомая мне рассказала, так как трепал он об этом направо и налево. И вот, он имитирует приступ, берет нож и идёт на меня со словами: "Давай умрём вместе, я хочу, чтобы мы умерли вместе". Я разворачиваюсь, достаю из кладовки топор и бегу на него с воплем: "Я согласна, любовь моя". Для полноты картины ещё топором рядом бахнула, типа промазала, упс… Резко «выздоровел», на коленях умолял простить.»

Екатерина из города Углич рассказывает: «Встречалась я с парнем, который был очень мстительным. Одну свою бывшую после расставания он обвинил в том, что она украла у него деньги, даже в полицию пошел с заявлением. Доказать ничего не смог (ведь она этого не делала), но нервы ей знатно помотал. Вторую преследовал в социальных сетях, названивал ей с разных номеров и дышал в трубку. Когда я его бросила, подделал в фотошопе переписку, и выставил всё так, будто я сплю с иностранцами за деньги и пустил по друзьям эту «новость». Мы с этими его бывшими девушками скооперировались, подумали и начали во всякие газеты, онлайн-доски, приложения для знакомств писать объявления с его номером. То он продаёт козу, то хочет познакомиться с мужчиной для серьёзных отношений, то подарит машину или отдаст даром тостер, станет донором или пожертвует имущество. Он менял номера, но мы через своих друзей об этом узнавали и продолжали своё темное дело. В городе его начали узнавать, пару раз чуть не побили за его «нестандартные» наклонности. В итоге он уехал из города и вообще пропал из нашей жизни».

Некоторые прибегают к довольно жестоким методам борьбы с обманом и предательством, но поделом изменникам! Алёна из Москвы написала в Сети: «Узнала, что парень изменил мне у нас дома, после чего любовница моего «благоверного» воспользовалась нашей ванной и моими средствами по уходу. Я же, как узнала обо всём, приготовила ему шоколадные кексы, но вместо крема пропитала их ванильным гелем для душа. Бывший после сытного чаепития промывал желудок в больнице. И мне его не жалко».

Способы отомстить могут быть не только приятными, но и прибыльными: «4 года были с парнем в отношениях. Изменил. Долго вынашивала в голове план мести, но потом меня внезапно осенило. Из квартиры я его выгнала, а за своими вещами он так и не приехал, всё ещё рассчитывает на то, что я его прощу. Вот я и выставила все его шмотки на сайте, половину уже распродала. И полегчало, и себе на новые вещички заработала. Спасибо, милый!» Или такая история: «Узнала, что парень изменил мне. И знаете, я не кричала, не психовала, я тихонько собрала вещи, пока он на работе, и с приподнятым настроением поехала домой в родной город. А еще я захватила его заначку – 10.000 долларов. Пусть теперь знает, что это была его самая дорогая девушка в его жизни».

Анна из Москвы поделилась: «Самый занимательный способ мести в моей жизни показал мне мой брат. Была у него около года назад девушка из разряда, что «тянут» деньги и больше ничего не хотят. Братец всё говорил, что долго её добивался, и бросать не будет, но у нее на горизонте неожиданно появился богатый красавчик, прямо как в сериалах. Она и упорхнула к нему, сообщив брату, что нашла партию выгоднее. На удивление, мой брат убивался не особо долго и уже через неделю заявил мне, что отомстит. Так вот, сегодня этот «умник» улетел с тем самым парнем в Канаду, чтобы расписаться, потому что полгода назад Саша, тот самый красавчик, ушел от той девушки к нему. Отомстил, так отомстил, ничего не скажешь...»

Елена из Ростова пишет: «Когда расставалась с бывшим, приехала к нему домой за вещами и незаметно подкинула в аквариум очень милую красивенькую рыбку, которая в течение нескольких дней сожрала остальных. Парень так и не понял, что случилось, для него это мистика».

«Мстительность моей мамы – уже притча во языцех для нашей семьи. Когда-то её подруга очень грубо пошутила по поводу внешности моей мамы. А она взяла и увела у неё мужа. Как только он расстался с той подругой, мама его тоже бросила. Он, естественно, поджав хвост пополз обратно, и его приняли назад в семью. А мама снова его увела, и опять бросила. И так ещё три раза, пока ей не надоело».

Дана из Санкт-Петербурга опубликовала пост о своём способе мести: «Встречалась я с парнем из общежития, где мы жили по соседству. Как-то мы поссорились на неделю из-за того, что он приставал к другой девушке. И я решила ему отомстить. Жила я этажом выше. А он вешал сушиться свои вещи на балкон блока. Так вот, я каждую ночь приходила и брызгала их обильно из распылителя. А утром наблюдала, как он выходил, трогал их, матерился под нос и уходил. Но день на 6-й он «психанул» и выбросил свои вещи с 6 этажа!»

Софья из Ульяновска признаётся: «Решила отомстить бывшему, который меня очень некрасиво бросил. Выпила 4 кружки чая, оттопырила живот и сделала фотку в зеркале. Благо, у меня остались номера его родителей, и я создала общий чат в Viber (мессенджер). Отправила туда свою фотку с животиком. Кажется, грядёт великая битва!»

А зачастую случается так, что для некоторых обидчиков лучшая месть – это отсутствие мести: «Мой бывший, оказывается, улучшил свою фигуру, нашел хорошо оплачиваемую работу, купил машину, катается по заграницам. Я ничего не знала об этом, в соцсетях на него не подписана, но он сам недавно позвонил и начал мне обо всех своих достижениях рассказывать. А когда я честно призналась, что за ним не слежу, и мне вообще это всё как-то не интересно, он разразился целой тирадой на тему того, какая же я гадкая и как вообще посмела всё это проигнорировать».

Как итог, добавим, что раз уж вы решили потратить свои силы такое, от части, неблагодарное занятие, как месть, то делайте это оригинально и непредсказуемо! Чтобы вашему обидчику наверняка было совестно и стыдно за причинённые страдания и разочарование в отношениях.