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Организаторы Евровидения придумали замену конкурсу

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Организаторы Евровидения придумали замену конкурсу
Фото: соцсети

Организаторы Евровидения все-таки решили устроить шоу и провести концерт 16 мая. Однако выступление пройдет в онлайн-формате. Предполагается, что мероприятие поможет объединить страны в такой непростой период.

Концерт решили назвать «Евровидение: Европа сияет светом». Выступать будут артисты, которые ранее были заявлены для участия в конкурсе в качестве представителя своей страны. В том числе любители музыки по всему миру смогут увидеть участников от России группу Little Big. Также на мероприятие пригласят участников прошлых лет.

«Мы призываем всех вещателей в других странах транслировать шоу в духе единства», - рассказали организаторы.

АБ

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