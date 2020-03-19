Эрнст назвал Little Big победителями Евровидения-2020

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19 марта 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Руководитель Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену Евровидения из-за коронавируса. При этом он оценил, что российский участники с большим отрывом лидируют по количеству просмотров на YouTube.

Эрнст выразил сожаление, что группе не удалось отправиться на конкурс в этом году. При этом он отметил, что песня россиян покорила европейцев, о чем свидетельствует количество просмотров на YouTube и множество танцев-челленджей.

«Для себя сочтем, что в 2020 году, по результатам просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, с безусловным отрывом победила группа Little Big», - сказал Эрнст.