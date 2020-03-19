Критик рассказал, что ждет Little Big после отмены Евровидения-2020

Музыкальный обозреватель Борис Барабанов рассказал, что ожидает группу Little Big после того, как стало известно об отмене Евровидения-2020. Музыканты должны были представить Россию на Конкурсе в Роттердаме в мае этого года.
Эксперт отметил, что решение отправить на Евровидение именно эту группу стало очень удачным, долгожданным и остроумным. «Я надеюсь, что в каком виде бы Евровидение ни вернулось в наше расписание, в этом году или в следующем, группа Little Big все равно будет представлять Россию», - сказал Барабанов.
Ранее стало известно, что Little Big должны будут представить новую песню для Евровидения-2021.