Критик рассказал, что ждет Little Big после отмены Евровидения-2020

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Музыкальный обозреватель Борис Барабанов рассказал, что ожидает группу Little Big после того, как стало известно об отмене Евровидения-2020. Музыканты должны были представить Россию на Конкурсе в Роттердаме в мае этого года.

Эксперт отметил, что решение отправить на Евровидение именно эту группу стало очень удачным, долгожданным и остроумным. «Я надеюсь, что в каком виде бы Евровидение ни вернулось в наше расписание, в этом году или в следующем, группа Little Big все равно будет представлять Россию», - сказал Барабанов.

Ранее стало известно, что Little Big должны будут представить новую песню для Евровидения-2021.