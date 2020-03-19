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Критик рассказал, что ждет Little Big после отмены Евровидения-2020

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Критик рассказал, что ждет Little Big после отмены Евровидения-2020
Фото: соцсети

Музыкальный обозреватель Борис Барабанов рассказал, что ожидает группу Little Big после того, как стало известно об отмене Евровидения-2020. Музыканты должны были представить Россию на Конкурсе в Роттердаме в мае этого года.

Эксперт отметил, что решение отправить на Евровидение именно эту группу стало очень удачным, долгожданным и остроумным. «Я надеюсь, что в каком виде бы Евровидение ни вернулось в наше расписание, в этом году или в следующем, группа Little Big все равно будет представлять Россию», - сказал Барабанов.

Ранее стало известно, что Little Big должны будут представить новую песню для Евровидения-2021.

АБ

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