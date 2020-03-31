Нарусова отчитала свою дочь Ксению Собчак и зятя за выпивку

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31 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Людмила Нарусова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Во время карантина по коронавирусу в некоторых семьях происходят скандалы. Небольшой конфликт произошел в семье Ксении Собчак. Поругались не Ксения Анатольевна и Константин Богомолов.

Свою взрослую дочь отчитала Людмила Нарусова. К счастью, у матери Собчак коронавирус не подтвердился. У сенатора пневмония.

Ксения с мужем устроили прямой эфир в аккаунте Богомолова. Они рассказали о достоиствах друг друга. Неожиданно к эфиру не подключилась теща режиссера Людмила Нарусова.

Мама Ксении сразу начала ругать их за пьянство (на столе у супругов стояла бутылка алкоголя). Нарусова назвала дочь и зятя тупыми за то, что он не смогла ее к эфиру подключить. «Это потому что вы — пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!» — поругалась женщина и потребовала показать ей внука Платона. Дочь и зять Нарусовой промолчали, не оправдывались.

А вот фолловеры заметили: «Ваша мама — чудо! Людмила жжет! Я — ее фанатка!».

Кстати, в Китае после карантина распались довольно много семейных пар.