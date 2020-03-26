Результат теста не подтвердил коронавирус у матери Ксении Собчак

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26 марта 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Людмила Нарусова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сенатор Людмила Нарусова проверилась на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о том, что Людмила Нарусова сдавала тест на коронавирус, тест отрицательный, и она здорова.

Нарусова - мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак - работает в комитете, который возглавляет Клишас.

Сенатор приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом после общения с людьми, приехавшими из-за границы. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Нарусова не присутствовала в верхней палате парламента со вторника.

В Telegram-каналах сегодня появились сообщение о том, что мать Собчак Людмила Нарусова госпитализирована, якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сама проверилась на коронавирус и призвала всех сенаторов пройти обследование. У Матвиенко вируса нет. В Совфеде отметили, что Людмила Нарусова решила упредить ситуацию и прошла этот тест накануне.

Дочь ситуацию с мамой не комментирует.